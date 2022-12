Caminhoneiro atropela bolsonarista após ter veículo atacado em bloqueio

Montagem mostra, à esquerda, bolsonaristas barrando motorista de passar em bloqueio; à direita, o caminhão avançando sobre o bloqueio (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um caminhoneiro acelerou o veículo em direção a um acampamento de bolsonaristas que fechavam a BR-364, em Cacoal, Rondônia. Uma mulher foi atropelada e levada consciente ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro). O motorista fugiu sem prestar socorro e foi detido pela Polícia Militar em um bairro vizinho.





Diversos vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram a sequência do atropelamento. Em um deles, manifestantes presentes nos atos antidemocráticos discutem com o motorista, que não sai de dentro do veículo. “O pessoal de Cacoal tá querendo linchar ele (o caminhoneiro) aqui. Cataram ele aqui, a boca não tá boa pra ele. Vão arrastar ele de dentro do caminhão”, diz o homem que filma o vídeo. Confira:









Ao fundo, um manifestante grita “ele não passa não, não passa não”, e segundos depois o caminhão acelera em cima de lonas e barracas e acaba passando por cima de uma mulher.





“Matou o cara aqui, matou o cara. Morreu, tá morto”, diz o manifestante, enquanto filma o corpo da mulher no chão. Confira:









Em outro vídeo, gravado após o atropelamento, uma manifestante descreve o cenário. “Gente, ele rodou por lá e jogou a carreta em cima de nós. A mulher tá aqui no meio da BR, eu não tive coragem de ir lá ver se ela morreu, como que ela tá. A coisa mais feia do mundo”, diz. Confira:









A Polícia Federal Rodoviária (PRF) e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local. Segundo informações da Rede Amazônica, a vítima recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi encaminhada ao hospital da região com um corte na cabeça. A mulher estava consciente e não teve o nome divulgado.