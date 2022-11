Tebet sobre bloqueio bolsonarista: 'Atentado à Constituição'

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou nesta quarta-feira (23/11) que os bloqueios de rodovias realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), inconformados com a não reeleição do candidato, são "um atentado à Constituição".Em uma fala no Senado, Tebet relembrou que manifestantes no Mato Grosso impediram que um pai passasse pelo bloqueio com seu filho de nove anos, que precisava realizar uma cirurgia em Cuiabá, capital do estado, para não perder a visão.Tebet afirmou ter apresentado um requerimento na casa pedindo a convocação do Ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, para explicarem quais providências estão sendo tomadas para garantir o direito de ir e vir da população.

Leia mais: Pai se revolta com bloqueio de bolsonaristas que impedia cirurgia do filho

Quase três semanas após os primeiros bloqueios pelo Brasil, alguns manifestantes foram presos suspeitos de incendiar caminhões que ultrapassaram os bloqueios realizados por bolsonaristas.





Leia mais: Mato Grosso: lojistas vão fechar estabelecimentos em apoio a manifestantes

No último domingo (20/11), estudantes que iam de Bom Jesus do Araguaia para Querência, no Mato Grosso, para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tiveram que caminhar por mais de cinco quilômetros devido ao fechamento das vias.