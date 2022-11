Costa Neto sobre bloqueios: 'Ninguém pode impedir o direito de ir e vir'

Nessa terça-feira (22/11), o PL pediu a anulação de 279.336 urnas usadas no segundo turno (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Questionado sobre as manifestações bolsonaristas que ocupam quartéis e rodovías em todo o Brasil, o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, disse que "ninguém pode impedir o direito de ir e vir".Sobre os que protestam em frente a quartéis contra o resultado do pleito, ele disse que, "desde que não criem problemas de trânsito, saída e entrada" das unidades, "têm todo o direito de se manifestar".A resposta foi dada durante coletiva de imprensa para explicar relatório do partido que questiona o segundo turno das eleições.De acordo com Costa Neto, a mídia deu a entender que o PL não apontou provas sobre uma possível fraude. Segundo ele, apontar "provas" nunca foi a intenção do partido.“Numa democracia temos os poderes. Temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que não podemos ter é um fantasma. Como um fantasma da eleição de 2022. Por isso, pedimos que o TSE... Não é uma nova eleição. Não faz sentido. É uma coisa que envolve várias pessoas. É uma loucura. Atinge a vida dos senadores, dos governadores… não era essa nossa intenção. Nossa intenção é discutir a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição? TSE está aí para isso", afirmou.Nessa terça-feira (22/11), o PL pediu a anulação de 279.336 urnas no segundo turno. No documento, o partido diz que houve falhas insanáveis que colocaram em risco o resultado da disputa entre Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).