Canal do Boi pede para Costa Neto cobrar do TSE 'resposta à nação'

PL pediu a anulação de 279.336 urnas no segundo turno sob alegação de 'falhas insanáveis' que colocaram em risco o resultado da disputa entre Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

“O relatório das Forças Armadas revelou que as urnas não são seguras. Diante desses fortes indícios de inconsistência, o povo brasileiro não vai aceitar qualquer decisão que deixe dúvida no processo eleitoral. Qual o prazo do TSE tem para dar uma resposta para a nação?”.A interação da repórter com Valdemar repercutiu nas redes sociais, já que o 'Canal do Boi' é ligado ao público do agronegócio, cuja maioria apoia o presidente Jair Bolsonaro. A emissora fundada em 1996, em Campo Grande-MS, pertence ao Sistema Brasileiro do Agronegócio. Grande parte da programação é dedicada a leilões de animais como cavalos, bois, vacas e cabras. O canal é transmitido na Claro TV (190) e na Sky (241).

O "Canal do Boi" participou da coletiva de imprensa convocada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A repórter da emissora questionou qual seria o prazo para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responder o relatório do partido que contesta o resultado das urnas no segundo turno da eleição presidencial e "dar uma resposta à nação".Durante a pergunta, a jornalista afirmou que as Forças Armadas não excluíram a hipótese de fraude nas eleições no relatório entregue ao TSE. A frase é verdadeira, mas não relata que o documento não traz provas de irregularidades.Ao comentar a pergunta do Canal do Boi, Costa Neto disse que o TSE não tem prazo de resposta, mas que o assunto é de extrema urgência. De acordo com ele, a mídia deu a entender que o PL não encontrou provas sobre uma possível fraude, mas "apontar provas" nunca foi a intenção da legenda.“Numa democracia temos os poderes. Temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que não podemos ter é um fantasma. Como um fantasma da eleição de 2022", disse."Por isso, pedimos que o TSE... Não é uma nova eleição. Não faz sentido. É uma coisa que envolve várias pessoas. É uma loucura. Atinge a vida dos senadores, dos governadores… não era essa nossa intenção. Nossa intenção é a discutir a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição? TSE está aí para isso", complementou.