Tebet diz ter 'certeza' que PEC da transição será aprovada no Congresso

Para Tebet, será possível garantir a extensão do auxílio por quatro anos (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) A senadora Simone Tebet disse, nesta terça-feira (22/11), ter certeza que a PEC da transição será aprovada no Congresso.





Tebet é coordenadora do grupo técnico do desenvolvimento social da tarnsição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Para Tebet, será possível garantir a extensão do auxílio por quatro anos. Segundo ela, a proposta deve tentar contemplar uma contrapartida fiscal.





“Tenho certeza de que a PEC será aprovada no Congresso Nacional. Alguma âncora vai ter. Vamos ter prazo para isso. Estão conversando e acho que estamos chegando em um bom termo”, disse a emedebista.





A PEC no valor de R$ 175 bilhões, que deve viabilizar a manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil, foi entregue ao Congresso pela equipe do governo de transição na semana passada.





Segundo o governo de transição, os R $ 175 bilhões seriam destinados para viabilizar o pagamento de R$ 600 do programa Bolsa Família, além dos R$ 150 por cada criança.