Alckmin anuncia parlamentares para a equipe de transição com doze mineiros

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (22/11) os nomes dos parlamentares federais que vão fazer parte dos grupos técnicos da equipe de transição do governo.

Ao todo, doze deputados mineiros foram escolhidos, são eles: Reginaldo Lopes (PT-MG), Duda Salabert (PDT-MG), Dandara (PT-MG), Newton Cardoso Jr (MDB-MG), Paulo Guedes (PT-MG), Ana Pimentel (PT-MG), Miguel Ângelo (PT-MG), Odair Cunha (PT-MG), Bruno Farias (Avante-MG), Weliton Prado (PROS-MG), Rogério Correia (PT-MG) e Luís Tibé (Avante-MG).

Além dos parlamentares, Alckmin também divulgou os responsáveis por analisar a gestão do governo Bolsonaro e produzir relatórios "com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país", a pedido do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).