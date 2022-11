Mato Grosso: lojistas vão fechar estabelecimentos em apoio a manifestantes

Os comercios em Sinop no Estado de Mato Grosso Brasil dia 22/11/2022 estão todos fechados. pic.twitter.com/kSt8jkG2WW %u2014 Natanael Sílva (@NatanaelSlva1) November 22, 2022

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop, no interior do Mato Grosso, emitiu, na noite dessa segunda-feira (21/11), um comunicado em apoio às manifestações realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com o resultado do segundo turno das eleições que deu a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O apoio será demonstrado com o fechamento do comércio até o próximo domingo (27/11)."Os protestos que se espslharam pelo Brasil são pacíficos e concentram as pessoas em locais que não violam o direito de ir e vir de outrem, a exemplo dos caminhoneiros, que estão estacionados em locais permitidos, sem obstruir a passagem de quem quer que seja", diz a nota da CDL mato-grossense.Apesar da afirmação, no mesmo dia em que a nota foi divulgada, alguns manifestantes que bloqueiam rodovias no município de Sinop foram presos suspeitos de incendiar um caminhão. Danilo José Ribeiro de Sousa, 27 anos, e o produtor rural Olair Correia, 41, foram presos pela Polícia Militar com arma, galões de gasolina, R$ 10 mil e outros itens usados no crime. Danilo já possui passagem no sistema penintenciário por homicídio, segundo informação da Polícia Federal.

Leia mais: Estudantes do MT andam 5 km para fazer o ENEM devido a bloqueio em rodovia

Outros dois veículos foram queimados no estado por terem passados pelos bloqueios.





No domingo (20/11), estudantes que iam de Bom Jesus do Araguaia para Querência, no Mato Grosso, para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio tiveram que caminhar por mais de cinco quilômetros devido aos bloqueios realizados por bolsonaristas.Em outra nota, "as Entidades endossam as inconsistências apontadas pelo Ministério da Defesa, que haja auditoria das urnas, com o fornecimento dos Códigos Fontes, para que finalmente seja demonstrada a transparência tão aclamada pelo povo nas eleições".



Leia mais: Manifestações bolsonaristas: precisamos de mais Roberto Jeffersons, urgente