Estudantes do MT andam 5 km para fazer o ENEM devido a bloqueio em rodovia

Estudantes têm que caminhar cinco quilômetros para fazerem segunda etapa do Enem devido aos bloqueios das rodovias (foto: Reprodução)

Essa talvez seja uma das cenas mais tristes: estudantes de Mato Grosso residentes em Bom Jesus do Araguaia tiveram que andar a pé até Querência para fazer o Enem por conta dos bloqueios.



Um grupo de jovens inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) teve que andar mais de cinco quilômetros para fazer a segunda etapa da prova por causa dos bloqueios realizados nas rodovias por bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições presidenciais.Os estudantes partiram de ônibus nesse domingo (20/11) de Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso, para Querência, no mesmo estado, onde as provas foram aplicadas. A viagem, contudo, foi interrompida na MT-242, a 5 quilômetros do destino.Diante do bloqueio, os viajantes tiveram que terminar o resto do percurso a pé. Segundo os jovens, os manifestantes estavam armados e só abriram caminho para que eles passassem depois de muita insistência

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os adolescentes caminhando no asfalto sob deboche dos apoiadores do presidente, que gritam: "Faz o L" e "Vai estudar na cadeia com Lula".



As interdições nas estradas começaram logo após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro.

A Polícia Rodoviária Federal afirmou que deve realizar "ação bem forte" para desbloquear as as vias e classificou os atos de "criminosos" e "terroristas".