Sisu divulga primeiras notas de corte para acesso às universidades públicas

Os interessados em se inscrever no Sisu têm até às 23h59 da sexta-feira (24/2) para preencher os dados no site (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

As primeiras notas de corte para o processo seletivo deste ano para 128 universidades públicas em todo Brasil foi divulgada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta sexta-feira (17/2).Quem pleiteia uma das 226.399 mil vagas disponíveis vai fazer uso das notas que receberam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022.Os interessados em se inscrever no Sisu têm até às 23h59 da sexta-feira (24/2) para preencher os dados no site . Até o final do prazo, os candidatos podem alterar quantas vezes quiserem o curso para o qual vão concorrer.O resultado será divulgado em chamada realizada no dia 28 deste mês.

Clique aqui para acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior