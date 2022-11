Manifestações bolsonaristas: precisamos de mais Roberto Jeffersons, urgente

Criminosos precisam ser presos urgentemente (foto: Reprodução/Redes Sociais) Com muito menos erros que acertos, mais qualidades que defeitos e alguns excessos, sim, aqui e acolá, justificados diante de um quadro inédito na República em que o golpismo não se dá mais pelas armas e canhões dos generais, mas pelo WhatsApp e a dissonância cognitiva de milhões de aloprados fanatizados, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , já pode ser considerado uma espécie de “herói da resistência” da jovem e frágil democracia brasileira.





O que este senhor sofreu e vem sofrendo; o que teve de lutar, muitas vezes, quase isoladamente, contra não apenas uma turba de golpistas violentos e virulentos, mas contra seus próprios pares no judiciário, e não raro contra boa parte da imprensa nacional, “não é brinquedo, não” como diria Dona Jura (Solange Couto), personagem da novela “O Clone”, de Glória Perez, exibida pela TV Globo em 2001-2002. Infelizmente, para seu azar e do Brasil, a onda golpista do bolsonarismo não passou. Pior: vem se tornando mais perigosa.





Vídeos que circularam na internet neste domingo (20) mostram homens encapuzados atirando contra as instalações de uma concessionária de rodovia em Mato Grosso, para, na sequência, explodirem e incendiarem veículos estacionados. Também em Mato Grosso, em confronto com caminhoneiros que bloqueavam ilegalmente as estradas e queimaram um guincho e uma ambulância, a Polícia disparou bombas de gás, sem nos esquecer, igualmente, dos policiais que foram recebidos a bala por manifestantes criminosos no Pará.





Código Penal e na Constituição Federal. Em Belo Horizonte, há mais de três semanas seguidas, um grupo de senhores e senhoras de média e terceira idades , todos sem ocupação profissional e/ou com bastante tempo ocioso, brancos, de classe média ou ricos, infernizam a região próxima ao quartel do Exército onde, diariamente, rezam, choram, se desesperam, comemoram a prisão (inexistente) de alguém, a descoberta (inexistente) de fraude eleitoral e outras maluquices, e pedem por um golpe militar - crime previsto noe na

Leia: Como psicólogos têm tratado em consultório o adoecimento político