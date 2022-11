Os protestos na Raja Gabaglia vão durar muito?

Manifestantes levam crianças para protestarem na Avenida Raja Gabaglia contra o resultado da eleição (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Moro praticamente a dois quarteirões da confusão criada na Raja Gabaglia, mas pago caro pela vizinhança. Minha rua, sempre mais calma, recebe carros dos dois lados e, por sorte, eles deixam a entrada da garagem livre. Mas a barulheira chega o dia inteiro e não acredito que as pessoas tenham essa disposição para passar o dia em pé protestando contra o resultado da eleição para presidente. Mas respeito essa disposição porque, pela primeira vez, até onde sei, o brasileiro foi protestar em paz contra a situação do país.









Participar não vou – mas não deixo de ver o noticiário na televisão e a Jovem Pan tem meu programa predileto, que é o “Pingo nos is”. Agora, o que fala melhor é o filho do presidente Figueiredo, chamado Paulo, que mora nos Estados Unidos e, portanto, pode falar o que quer, sem levar cadeia como andam ameaçando por aí.





Mas algumas pessoas da minha família estão sempre participando da ala de protestos e, de vez em quando, recebo um grupo em busca de um banheiro, porque os disponíveis estão podres, inclusive o de uma padaria na região, onde a maioria vai para se alimentar.





E num desses grupos que apareceram na minha casa, uma é fanática contra Lula. Acredita que ele já está morto e o que aparece em todos os lugares é seu sósia total. Em seu celular tem várias fotos do “morto” e do seu substituto, que tem todos os dedos da mão. Não sei onde conseguiu as imagens, mas elas são plausíveis para quem quer acreditar nessa confusão. Ela fala com convicção, defende suas informações com fotos que devem convencer muita gente.





A afirmação mais séria contra Lula é o medo da perseguição a quem não mora na rua. A maioria acredita que vai ficar sem casa, sem salário, sem dinheiro no banco. Lula vai fazer de todos miseráveis – e a convicção é que a principal causa depois de sua posse é empobrecer o povo brasileiro, sem dó nem piedade.





Como não acredito nessas conversas, sou tachada de lerda, de fora da realidade, de não ver o que está em frente ao meu nariz. Mas vejo toda essa confusão à minha porta, e fico impressionada é que nem as crianças são poupadas, estão sempre lá. No último fim de semana, minha irmã, que mora ao lado do Hospital Madre Tereza, resolveu me levar para ver o que acontece. Fiquei pateta: o comércio de bandeiras de todos os tamanhos, de camisetas e bonés tomou conta da região. E algumas barracas recebem cadeiras, onde apreciadores de uma boa cerveja se regalam. Não entendi esses bares, porque a informação que tinha é que as bebidas estão proibidas. Pelo que vi, parece que não.