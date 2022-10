MST bolsonarista: caminhoneiros terroristas interditam estradas pelo Brasil

Terrositas bolsonaristas em ação (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal) Um de meus muitos ranços com essa gentalha - sim, gentalha! - fanática que tomou de assalto o Brasil, e me refiro aqui, obviamente, aos bolsonaristas extremados, é o cinismo, a ignorância e a hipocrisia com que militam em favor do amigão do Queiroz . Rachadinhas? Dizem eles: “e o Lula,hein? E o mensalão?".





É isso aí. Essa gente relativiza, com Bolsonaro, tudo aquilo que diziam combater nos tempos do meliante de São Bernardo . Lava Jato, centrão, cartão corporativo, sigilo, dinheiro vivo, enfim, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias faz tudo o que fazia o chefão petista, mas o “gado” apenas muge: “e o Lula? E o PT?”





Agora é a vez de relativizar os caminhoneiros, categoria essencial, sim, mas que não é dona do Brasil e que já protagonizou um dos piores momentos da nossa história, durante aquela greve política, comandada também por Jair Bolsonaro, sob o governo de Michel Temer , que custou, além de vidas, alguns dígitos do PIB do País.









O que diziam estes mesmos caminhoneiros, “patriotas e democratas”, sobre as ações terroristas do Movimento dos Sem Terra (MST), Brasil afora, quando queimavam pneus e fechavam as estradas, causando prejuízos enormes à sociedade e aos próprios transportadores de carga, sobretudo aquelas perecíveis e refrigeradas?





Eis aí (também) o porquê de eu desprezar - com todas as minhas forças!! -, como desprezo os radicais fascistoides de esquerda (PT, PSOL, PCO etc), essa malta bolsonarista que, ainda bem, será alijada do poder daqui a dois meses, ainda que para algo nem tão menos pior assim - não à toa eu não votar nem em um nem em outro.