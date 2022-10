As urnas informam: o golpe e a cloroquina perderam. Ou: xô, Bolsonaro!

Festa monumental da democracia (foto: Miguel Schincariol / AFP) Não, não estou feliz. Mas estou, confesso!, muito, mas muito aliviado com a derrota de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, a figura política mais asquerosa e deletéria que a podre política brasileira jamais excretou. Nada, absolutamente nada é mais danoso, hoje, ao País, do que a existência política do amigão do Queiroz e sua turba golpista.





Jamais votei em Lula em toda a minha vida. Jamais votei no PT. E, ontem, não foi diferente. Recusei-me a fazer o que fiz em 2018, no segundo turno, quando, por ojeriza à cleptocracia lulopetista , votei neste traste que desgoverna o Brasil. Nunca irei votar contra alguém outra vez. Só votarei a favor. Como ambos me são detestáveis, nem saí de casa.









Não, não gosto do pensamento da esquerda. Não concordo com as teorias econômicas e políticas dessa turma. Mas não os nego, não os rejeito, não os demonizo, não os quero exterminar. O Brasil não é meu! Eu sou democrata, sou tolerante, sou plural. Confesso: até bem pouco tempo atrás não era. Mas o radicalismo bolsonarista me mostrou como errei.





Tenho uma filha de 16 anos e não quero que cresça radical, elitista, intolerante, burra. Não quero que cresça pensando que 60 milhões de pessoas são más porque pensam diferente do pai. Mais ainda: não quero que cresça como crescem, infelizmente, muitas colegas ao seu redor. A vida foi - e é! - boa demais conosco, para que sejamos tão recalcados assim.





Eu celebro, não a vitória de Lula, a quem apelidei “meliante de São Bernardo”, mas a derrota de Bolsonaro. Eu celebro a vitória da medicina sobre a cloroquina ; das vacinas sobre as mentiras; das pesquisas sobre o Datapovo; da imprensa sobre as fake news; da tolerância sobre o ódio; da aceitação sobre a separação; da democracia sobre a ditadura.





do Jefferson, Eu celebro a derrota das rachadinhas, das mansões, do dinheiro vivo, dos panetones, dos viagras, dos milicos, dos golpistas… A derrota do Nikolas , do Bananinha, da Damares da Zambelli … Eu celebro a derrota do WhatsApp! Ainda que tudo isso, às custas da vitória de quem não me faz esperar nada tão melhor assim, mas muito diferente, é fato.