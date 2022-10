Alerta, Zema e Tebet: se Bolsonaro vencer, Michelle será candidata em 2026

Futura provável candidata de Bolsonaro em 2026 (foto: EVARISTO SA / AFP)



Mas, atenção: se um médico insiste em Há algumas regras que obedeço cegamente. Uma delas é não ensinar o Pai Nosso ao vigário. Opino sobre quase tudo, mas sempre deixei claro e repito: minha opinião não pretende jamais ser a correta ou a maestra de quem, óbvia e claramente, é mais capacitado do que eu.Mas, atenção: se um médico insiste em ivermectina como tratamento da covid , não apenas discuto como lhe enfio na fuça a prova em contrário, emitida por ninguém menos que o fabricante do próprio remédio. Ficou claro o que e como penso? Beleza.





Quem sou eu para ensinar política a… políticos? Quem sou eu para querer dar conselhos a Romeu Zema, Mateus Simões e o grupo de empresários muito mais do que bem-sucedidos que auxiliam o Partido Novo em Minas Gerais? Ainda assim, na função de palpiteiro e, principalmente, no papel de quem não apenas votou e apoiou o governador e o vice eleitos, mas que gosta e admira ambos, arrisco a lhes dizer que estão navegando em águas mais falsas que uísque paraguaio. Bolsonaro não irá apoiar Zema em 2026.









Romeu Zema poderia - e deveria - simplesmente declarar apoio ao devoto da cloroquina e continuar batendo forte, e com razão!, no meliante de São Bernardo. Na minha opinião, e já escrevi sobre isso, não deveria jamais atrelar sua imagem de sujeito educado, honesto e muito pouco afeito a arroubos, a de Bolsonaro, capaz de dizer as piores barbaridades sobre mulheres, homossexuais, negros e opositores políticos, além de notoriamente envolvido com milicianos assassinos e negociações de imóveis pra lá de suspeitas.





O cálculo do nosso Chico Bento, dizem os próximos a ele, é ter o apoio do atual presidente em 2026, quando, legitimamente, deverá se lançar à disputa do Planalto. Porém, caso tal cenário se concretize - Bolsonaro vença -, eu duvido que honre esse compromisso e apoie Zema. Aliás, aposto que irá lançar a própria esposa, Michelle ( aquela dos 90 mil reais do Queiroz ), cujo gosto pela política e desenvoltura andam cada vez maiores. E mais: será uma candidata fortíssima! Muito mais que o próprio “mito”, se querem saber.