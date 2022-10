Governador Zema: não empenhe seu capital político e humano a Bolsonaro

Por Ricardo Kertzman



O Governador de Minas reeleito é muito maior que Bolsonaro (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press - 08/04/21) Conheço muito pouco (pessoalmente falando), ou quase nada, nosso querido Chico Bento, governador reeleito em primeiro turno em Minas Gerais . Eu o vi algumas vezes em ocasiões sociais e brevíssimas conversas, e só. Adoraria, um dia, uma prosa tipicamente mineira com ele, regada a um bão cafezin com pão de queijo.





Não só admiro muito sua trajetória empresarial como tiro o chapéu para o trabalho hercúleo de recuperação do estado que vem fazendo. Nesta nova jornada, então, ao lado de outra figura por quem tenho enorme respeito e consideração, o vice-governador eleito Mateus Simões , é que tenho absoluta certeza - muito mais do que esperança - de sucesso.





E é justamente por todo esse carinho e admiração que escrevo este texto, e que rogo para que Romeu Zema, a despeito das alianças políticas necessárias e da convergência de ideias e ideais que possui (e eu também), não se aproxime mais do que o necessário de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto . Por favor, governador!!









ptfóbico (genial o termo, hehe). A dois porque já declarei inúmeras vezes, e repito!, não votaria no Eu faço este apelo muito à vontade, sem correr o risco de ser chamado de petista, comunista ou, na esteira do bolsonarismo extremo, de satã. A um porque sou, como cunhou o próprio governador,(genial o termo, hehe). A dois porque já declarei inúmeras vezes, e repito!, não votaria no meliante de São Bernardo nem sob tortura.





O que não quero é ver Romeu Zema confundido com alguém, já que citei tortura, que considera herói nacional um tortutador cruel (Brilhante Ustra). Ou que prefere um filho morto a um filho gay. Ou ainda, que lamenta o não extermínio de nossos índios ou considera um quilombola gado de corte , que não serve nem para procriar. Meu Deus!!





Não quero ver o meu governador, em quem votei com muito gosto - e adoraria ver presidente da República um dia - ser confundido com um autocrata convicto, que demoniza absolutamente todas as instituições democráticas do País , do Congresso ao STF, passando pelo TSE, imprensa e, agora, institutos de pesquisas.





Não combina com nosso jeito mineiro de ser, acolhedor, tolerante, político, desejar aniquilar a oposição, alterar a formação do Supremo (para controlá-lo) e acreditar no tal artigo 142 da Constituição como “autorizador” de um golpe militar . Até porque, dadas estas premissas defendidas pelo presidente, o que restaria aos demais políticos do País?





Imagino, aqui, o dano à imagem de Zema um ataque feroz como o que Bolsonaro proferiu semana passada, às portas do Palácio do Planalto, quando chamou o ministro Alexandre de Moraes (o Xerife Xandão) de criminoso, e o chefão petista do Mensalão e Petrolão, Lula da Silva , de pinguço. Madre Teresa sairia manchada em um episódio assim.