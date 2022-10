Apoio de Zema a Bolsonaro: se ficar o mito pega, se correr o Lula come

Chico Bento e o ditado "diga-me com quem andas" (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Eleito em primeiro turno, com uma vitória expressiva sobre o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (56% a 35%), inclusive na capital mineira, onde bateu seu oponente por 46% a 42%, o governador reeleito, Romeu Zema, está prestes a anunciar seu apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro.





Ideologicamente contrário a tudo o que prega o petismo, nada mais natural, portanto, o caminho escolhido por Zema . Até porque, além desse fato, só ele e seus valorosos companheiros de governo sabem o que passaram - e passam! - para recuperar Minas da hecatombe promovida pelo ex-governador Fernando Pimentel , do PT.









Zema tem de lembrar que, caso Lula seja eleito, serão com ele as conversas sobre recuperação fiscal e outros assuntos de interesse do estado. E mais: em 2026, caso siga mesmo à disputa pelo Planalto , 'Chico Bento' precisará, para se eleger, dos votos também da esquerda. Implodir tudo, como faz Bolsonaro, não me parece a melhor estratégia.





O governador mineiro precisará contar com o apoio do PL, partido do presidente, na Assembleia de Minas Gerais. O Novo perdeu quadros importantes no legislativo estadual e federal, como a deputada estadual Laura Serrano e o deputado federal Lucas Gonzales, dois jovens brilhantes, negligenciados por eleitores que preferem populismo e lacração