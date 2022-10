Eleições 2022, primeiro turno: Lula vence, mas é Bolsonaro que sai ganhando

Dois embustes no segundo turno (foto: Reprodução) O bom da internet é que ela não nos deixa mentir. E quando mentimos, ela vem e nos desmente. Como não suporto nem ouvir falar os nomes dos dois embustes que disputam a Presidência da República , fico sempre muito à vontade para opinar da forma que sinto e penso, sem querer privilegiar um ou outro. Por mim, repito, iriam ambos para a lata de lixo mais distante o possível do Brasil. Pena que 70% dos eleitores não pensem assim.





As urnas não surpreenderam, pois deram a vitória ao meliante de São Bernardo, conforme adiantado por absolutamente todos os institutos de pesquisas sérios do País , que erraram, parcialmente, ao preverem os votos do verdugo do Planalto, em média, considerando a margem de erro, 5% menores. Já o Datapovo, do “mito”, errou feio, e estranho seria o oposto, já que previa a vitória, no primeiro turno, do próprio devoto da cloroquina.





No 7 de setembro passado, escrevi um texto intitulado “ Brasil tem novo líder político, e é Bolsonaro. Lula já era ”. Não me lembrava de uma quantidade tão grande de pessoas nas ruas (cerca de 200 mil em todo o País; jamais 1 milhão como dizem os bolsominions). E a multidão não saiu de casa pela Independência de Banânia, mas pelo Messias. Para mim, restou claro que Jair Bolsonaro havia se tornado, de fato, o maior líder político do Brasil.









A vitória do ex-ministro Tarcísio de Freitas sobre o poste de presidiário Fernando Haddad é outro exemplo gigante, bem como a vitória do governador do Rio, Cláudio Castro, em primeiro turno (e Romário, do PL, reeleito senador), e da disputa acirrada no Espírito Santo, com o candidato bolsonarista em segundo lugar, além de Cleitinho - sim, Cleitinho! - eleito senador em Minas Gerais com mais de 4 milhões de votos.





Todos estes, e mais dezenas de eleitos com votações gigantescas (General Mourão, Magno Malta, Jorginho Mello, entre outros) são prova inequívoca do tamanho do bolsonarismo no Brasil, infelizmente . E ainda que o chefão do mensalão e do petrolão vença, a força da oposição - aguerrida, ferrenha e de baixíssimo nível republicano - tornará o País um inferno nos próximos quatro anos.