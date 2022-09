7 de setembro: Brasil tem novo líder político, e é Bolsonaro; Lula já era

"Imbrochável" e "Micheque" no 7 de setembro (foto: Agência Brasil/Correio Brasiliense) A despeito de ser o abjeto que é, e das merdas asquerosas que fala; a despeito do uso eleitoral pornográfico do dinheiro e dos equipamentos públicos; a despeito das pregações golpistas e antidemocráticas; a despeito das pautas retrógradas, homofóbicas, machistas, preconceituosas, racistas, sexistas etc. que carrega e defende com ênfase; a despeito das rachadinhas e das mansões , e do Queiroz e dos panetones, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, inegavelmente se tornou o maior líder político em atividade do Brasil. Ponto. Simples assim, triste assim, cruel assim, revoltante assim.





O Dia da Independência - outrora, realmente, o Dia da Independência, hoje, mero palanque eleitoral (mais uma pobre conquista do devoto da cloroquina) - mostrou inequivocamente que o patriarca do clã dos imóveis comercializados em dinheiro vivo adquiriu uma estatura popular espetacularmente maior que o seu rival mais próximo, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo. Bolsonaro arrastou mais de 200 mil pessoas às ruas por todo o País, numa demonstração de força política talvez inédita em nossa história, pois não estamos falando de um partido ou movimento, mas de uma figura, ainda que grotesca e lamentável.