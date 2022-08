Mito dos imóveis: imprensa "comunista" de olho na fortuna dos Bolsonaros

Em levantamento “comunista” realizado pela dupla de jornalistas “comunistas” do portal “comunista” UOL, Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, ficamos sabendo, nesta terça-feira (30/8), em detalhes, como o clã Bolsonaro , dentre tantas habilidades e, digamos, peculiaridades, possui o dom do comércio (sempre lucrativo!!) de imóveis, sobretudo quando as transações se dão em dinheiro vivo, ou seja, em espécie, nota por nota.

Ah! Para quem não sabe ou não se lembra, Queiroz, que é candidato a deputado no Rio de Janeiro, com apoio declarado de seu amigão de décadas, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, pagava boletos bancários do então deputado Flávio, em dinheiro vivo, é claro, após recolher parte dos salários dos funcionários (fantasmas ou não) do gabinete. Já os 90 mil reais que mandou para a primeira-dama , o carequinha optou por “micheques”.