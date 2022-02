Eu te protejo, tu me proteges, nós nos protegemos. O Brasil é insuportável

Aras era umbilicalmente ligado ao PT - ou é ainda, sei lá (foto: AFP / EVARISTO SA) Augusto Aras, como todos nós sabemos, é o atual Procurador-Geral da República (que não procura nada e muito menos encontra alguma coisa, hehe), nomeado por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, contrariando, inclusive, muito bolsominion por aí.





Aras era umbilicalmente ligado ao PT - ou é ainda, sei lá. Apenas isso, houvesse um pingo de honestidade intelectual e coerência nas palavras e condutas do amigão do Queiroz , já seria suficiente para Bolsonaro jamais pensar em indicá-lo à PGR.





Desde que assumiu, Dr. Augusto coleciona uma série de feitos, digamos, pró-Bolsonaro . Por exemplo: extinguiu a Operação Lava Jato e jamais encontrou qualquer motivo, a despeito de todos os fatos e denúncias, para indiciar o presidente da República.









Antes, Aras não acolheu o relatório final da CPI da Covid-19, que também pedia o indiciamento do devoto da cloroquina, alegando, de forma grosseira e irreal, que os senadores entregaram apenas um ‘HD com informações desconexas e desorganizadas’.





senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), indignado com a conduta do procurador - com toda e devida razão -, atacou o indicado por Bolsonaro e declarou que o mesmo ‘mentiu e prevaricou’. Imediatamente, eis que alguém sai em defesa firme de Aras. Quem?





Flávio Bolsonaro! Ele mesmo. O senador das rachadinhas (assumidas e confessadas por seu operador e amigo de décadas de seu pai, Fabrício Queiroz, o miliciano que entupiu a conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 90 mil reais em cheques).





Ah! Flávio Bolsonaro é também o recordista mundial de venda de panetones de chocolate, sempre em dinheiro-vivo, inclusive fora de época, e um dos maiores gênios do mercado imobiliário - consegue comprar mansões pela metade do preço de avaliação.





Pois bem. O bolsokid comunicou que irá entrar com uma representação contra o senador Randolfe, no Conselho de Ética do Senado Federal. Flávio, vejam só, afirma que seu colega de Casa foi ‘nefasto e baixo’ e atacou a honra do PGR indicado pelo papai.





Então, ficamos assim. A PF e a CPI veem crimes na conduta de Jair Bolsonaro, o maníaco do tratamento precoce. Augusto Aras não concorda e arquiva estas e todas as demais denúncias já apresentadas. Mas não só: tece comentários infames a respeito.





Em seguida, um senador da República, coincidentemente o filho do presidente denunciado, e enrolado até às tampas com a Justiça, sai em seu socorro (de Aras). Tudo, obviamente, em nome da legalidade, impessoalidade e moralidade, princípios da administração pública tão respeitados pelos Bolsonaros e seus apadrinhados políticos.