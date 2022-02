Randolfe: 'Bolsonaro quer vender nossas riquezas a preço de banana'

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, usou as redes, nesta quinta-feira (3/2), para criticar as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem trabalhando para a privatização da Eletrobras, holding com várias empresas do setor elétrico brasileiro.

De acordo com o senador, Bolsonaro quer vender “nossas riquezas a preço de banana!”.



“O TCU precisa impedir que essa privatização ocorra. Bolsonaro subvalorizou em bilhões o valor da outorga da Eletrobras, para atender a quais interesses? Porque não é o público”, escreveu.

A privatização corre o risco de ser suspensa após um erro nos estudos técnicos. A falha teria levado o valor da outorga a ficar menor do que deveria. A outorga é o que os compradores precisam pagar para levar a empresa estatal.





De acordo com o jornal Valor Econômico, o gabinete do ministro Vital do Rêgo, do TCU (Tribunal de Contas da União), identificou uma falha metodológica relacionada à potência das usinas hidrelétricas da Eletrobras, o que influenciou no valor final da outorga. O erro mudaria em bilhões de reais o montante a ser pago.





Mesmo assim, o Planalto intensificou a pressão para fechar a capitalização da Eletrobras até maio para reduzir o impacto do aumento da conta de luz em ano eleitoral.