Ronaldo e Kertzman: após escrever sobre pensão, colunista 'pede desculpas'

Se eu, ou melhor, a imprensa nacional diz que Ronaldo Fenômeno deve pensão alimentícia e pode ser preso, sou xingado pelos cruzeirenses (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Senhoras e senhores, eu errei. E peço desculpas, humildemente. É que sou um cara impulsivo, que detesta picaretas e picaretagem, e escrevo sem pensar. Pior. Escrevo, vejam vocês, sobre fatos reais e incontestáveis. Escrevo… verdades!





Eu confesso: tenho o péssimo hábito de chamar as coisas pelos nomes que têm: político que rouba: corrupto; político que espalha coronavírus e boicota vacinas: homicida; milionário que não paga pensão alimentícia: devedor; clube mineiro falido: Cruzeiro.









Se eu, ou melhor, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid diz que Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, contribuiu sobremaneira para a disseminação do novo coronavírus e por milhares de mortes por covid, sou xingado pelos bolsonaristas.









Leia: Fábio, ex-Cruzeiro, já tem companhia: Ronaldo gordão não paga pensão



Se eu, ou melhor, a imprensa nacional diz que Ronaldo Fenômeno deve pensão alimentícia e pode ser preso, sou xingado pelos cruzeirenses. Ah! Quem diz que o Cruzeiro está falido são os próprios diretores do clube. E CSA é abreviação de Cruzeiro Sociedade Anônima.

Porém, como sou atleticano, ao escrever sobre o assunto (falência, calote, CSA, etc.), os torcedores preferem não enxergar os fatos ( vou repetir: falência, calote, CSA, etc.) e transformam o mensageiro (eu) em criminoso, mas absolvem e canonizam o clube e o pai.





Como detesto - com todas minhas forças - o amigão do Queiroz e sua turba de fanáticos, as rachadinhas, os micheques, a política homicida, o negacionismo, a inflação, a gasolina, o dólar, enfim, tudo isso passa a ser perdoado, mas eu, o crítico-pensador, condenado.





Minha raiva do patriarca do clã das rachadinhas só não é maior do que a do chefe das quadrilhas do mensalão e do petrolão. Daí, ao chamar o petista de meliante, ex-presidiário, pai do Ronaldinho dos Negócios, etc., me torno o malvado, e ele, o santo injustiçado.





Então, ficamos assim: o Cruzeiro está quebrado; o Gordão (a própria torcida do CSA-MG o chamou assim) não paga pensão ao filho; Lula é ex-presidiário apenas por que o STF quer; Bolsonaro é rachador e homicida, mas o lixo, vagabundo e FDP aqui sou eu.





Tudo bem mensalão e petrolão. Tudo bem 640 mil mortos e gasolina a 8 reais. Tudo bem rachadinhas e mansões. Tudo bem não assumir filho e deixá-lo à míngua. Tudo bem dever 1.5 bilhão de reais e não pagar. Mas ‘tudo mal’ escrever sobre essas coisas, certo?





Sou xingado de tudo quanto é nome e de todas as formas no Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, em SP, BH, NY, no UAI, Estado de Minas, IstoÉ por bolsonaristas, lulopetistas e cruzeirenses. Por quê? Ora, porque lhes digo tudo aquilo que preferem esquecer.





Há em minhas severas críticas alguma mentira? Há em minhas ácidas palavras algo que não encontre amparo nos fatos e na realidade? Há em meus textos agressivos a mínima torpeza? E no que fazem Lula, Bolsonaro, Ronaldo e Cruzeiro; há erros graves e crimes?





É sério que ser atleticano justifica o calote do Fenômeno ou muda o fato? É sério que ser antipetista muda quem e o que é Luiz Inácio? É sério que odiar Jair Bolsonaro altera a trajetória desse idiota como presidente? Sou eu mesmo o filho da puta nessa história toda?





Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, nunca ameacei ou bati nas pessoas, nunca dei calote, nunca neguei um filho nem deixei de pagar pensão, nunca ‘rachei’ salário de funcionário-fantasma, nunca espalhei vírus, nunca liderei quadrilha, nunca superfaturei.





Mas, para boa parte dos leitores, eu sou o mal e seus ídolos, a despeito de tudo que fazem, representam o bem. Não escrever com maior frequência e de forma ainda mais agressiva sobre picaretas e picaretagens é o meu verdadeiro erro. Eis porque lhes peço sinceras desculpas.