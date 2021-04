A vida dos Bolsonaros num fim de semana perfeito

Brasília, ao menos uma família não tem do que se queixar. Empregos, salários e mordomias, ok. Palácios e Mas, em, ao menos uma família não tem do que se queixar. Empregos, salários e mordomias, ok. Palácios e mansões de 6 milhões de reais , ok. Hospitais de ponta e vacinas contra o coronavírus, ok. Vida? Mais do que ok.









O trabalhador com renda reduzida, o desempregado sem renda, o informal sem clientela e todos os brasileiros “normais” sofrem as duras consequências da pandemia. Muitas vezes, com a própria morte ou a de entes queridos.





Já na Bolsolândia, no circuito Palácio do Planalto - Palácio da Alvorada, via mansão das rachadinhas, tudo vai muito bem, obrigado. A esposa do senador Flávio, jovem dentista, foi vacinada e está livre das garras do corona.





Seu sogro, aquele que fez o possível e o impossível para que não tivéssemos vacinas, e que receita cloroquina até para as emas do seu palacete, também irá receber a fincada redentora , só que neste sábado, dia 3 de abril.





Nada mal para um fim de semana corriqueiro do homem simples do povo, que veio para nos salvar dos corruptos de Brasília e acabar com a mamata (porra!). Na próxima encarnação, se isso existir, Jair virá como jacaré.