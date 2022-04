Bolsonaro 'rifa' o próprio filho, Jair Renan, e PF apura o caso

Jair Renan, o bolsokid com cara de canastrão de novela mexicana, é suspeito de praticar tráfico de influência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

O 04 levou um ‘amigo’ - com a melhor das intenções, é claro! - para uma reunião presencial com autoridades no Palácio do Planalto. Quem encontra um amigo encontra um tesouro!