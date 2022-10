Últimas pesquisas indicam Zema no primeiro turno e indefinição presidencial

O que será que será? (foto: Alexandre Guzanshe/Denys Lacerda/EM/D.A Press/Divulgação/PT/Clauber Cleber Caetano/PR) Os institutos de pesquisas Datafolha e Ipec divulgaram seus últimos resultados de intenções de voto há pouco mais de 12 horas do início das eleições. Quando somamos aos levantamentos publicados nesta semana pelos institutos Quaest e Ipespe, na média, os números apontam vitória, no primeiro turno, do governador Romeu Zema , em Minas Gerais, e boa possibilidade (cerca de 40%) de vitória do ex-presidente Lula, no Brasil.





Felipe Nunes, do mineiro Quaest, um dos principais e mais respeitados institutos de pesquisas do País, sempre alerta: “pesquisa não é prognóstico; é diagnóstico”. Assim, tudo indica, mas nada garante - só a abertura das urnas!! -, poderemos iniciar a semana sem o “inferno eleitoral” que tomou conta das nossas vidas (dos mineiros), já que a tendência é não termos mais eleições, este ano, no estado do Galão da Massa , que voltou a vencer.













Todos os especialistas, analistas e cientistas políticos são unânimes em dizer que “segundo turno é outra eleição”. Não sei se ouviram Lulu Santos ou vice-versa: “Nada do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas. Como um mar. Num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é. Igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo”. Haja saco, viu?





Se Zema vencer e der segundo turno no Brasil, nosso Chico Bento deverá embarcar na campanha de Jair Bolsonaro. Apoiará o presidente e poupará o rival Lula? Apoiará o presidente e descerá a borduna no chefão petista ? Manter-se-á neutro ou ao menos distante? O contrário, já sabemos! Se Lula vencer e der segundo em Minas, o barba embarcará, de mala e cuia, na campanha do ex-prefeito de BH.





Por fim, se tudo seguir adiante e tivermos segundos turnos, acredito que Zema e Lula iniciarão a nova etapa bastante pressionados, ainda que, hoje, as pesquisas lhes deem grande vantagem. Atenção: pesquisa de segundo turno, realizada no primeiro, não vale absolutamente nada . Os números que deverão ser considerados, para o segundo turno, serão os das pesquisas realizadas a partir da semana em que ele se inicia.