Escola em BH: que filhos são estes que parte da nossa elite está criando?

Eu tenho uma filha, talvez um pouco mais velha que a média da garotada do vídeo, e como eles estuda em escola particular, é branca, bem alimentada, bem vestida e jamais conheceu qualquer dificuldade financeira na vida.





Minha filha mora em uma boa casa, em condomínio fechado, anda com o pai e a mãe em ótimos carros, frequenta bares e restaurantes da moda, vai a festas belíssimas de aniversário e a shows de música caríssimos.





Tudo porque seu pai e sua mãe, juntos, construíram as condições necessárias para que uma vida tão farta e feliz assim lhe sorria. E antes deles - de seus pais - seus avós, que deram (a mim e à minha esposa) uma boa moradia, e alimentação, saúde e educação de ótimas qualidades.





Para lá de determinante, para ter uma vida como a de minha filha no Brasil, é o CEP. A outra variável indefectível é a cor da pele . Nasceu “mal”, morou “mal” e tem a pele preta, só sendo muito, mas muito acima da média, e contando com muita, mas muita sorte, para conseguir escapar da pobreza ou de uma vida de classe média baixa, quando não raro, da miséria absoluta.









Eu e meus três irmãos nos viramos desde cedo. Cada um seguiu um rumo e cada um chegou a um ponto na vida. Em comum, seis filhos educados, honestos e, principalmente, dotados de ótimos princípios. Nenhum, absolutamente nenhum, nutre ódios e pratica preconceitos.





Ao assistir ao vídeo que ilustra este texto e que motivou minha escrita, um misto de revolta e de tristeza me acertou o coração. Porque vejo, ali, filhos de amigos meus. Gente que amo de verdade, mas que, infelizmente, não compartilha os mesmos ideais que eu (o que é natural, obviamente).





Minha filha sabe que Lula da Silva, a quem chamo de meliante de São Bernardo em minhas colunas, é ladrão. E sabe, também, que melhor sorte não assiste ao verdugo do Planalto (Jair Bolsonaro). Ela me ouve, me vê e me lê, batendo, sem dó nem piedade, nessa classe política abjeta que nos aprisiona na miséria e no atraso.





Porém, e aí segue a grande e fundamental diferença dela para a garotada do vídeo, foi ensinada - e é, todos os dias em que tenho oportunidade - a conviver, a tolerar e a respeitar as diferenças e os diferentes.





Em uma escola, seguramente, há quem goste deste ou daquele político. Quem prefira esta ou aquela religião. Quem exerça esta ou aquela prática afetiva e sexual





Em uma escola, há filhos de políticos. De bons e honestos políticos, pois, ainda que raros, existem, sim. E estes filhos não deveriam se sentir constrangidos por absolutamente nada. Eis aí o motivo da minha contrariedade pela cena lamentável protagonizada pela molecada. No caso, foi Lula. Amanhã, podem ser filhos de petistas, por exemplo, xingando Romeu Zema . E aí, zelite? Estaria tudo bem?





Adolescentes seguram bandeira do Brasil (foto: Reprodução)



Mas pior, pior de verdade, foi ouvir o lema "Deus, Pátria e Família", não uma, mas duas vezes. Para quem não sabe, isso vem do movimento integralista de 1930, movimento de cunho fascista. Antes dele, talvez a versão primeva, lá dos idos do nazismo alemão. Para piorar, o lema era repetido por garotos "fazendo arminha" com as mãos.





Deus? Que Deus? O dos católicos ou dos evangélicos? Dos judeus ou dos muçulmanos? Dos espíritas kardecistas ou dos espíritas de outras correntes? E um garoto, sei lá, crente em Buda, é filho deste Deus? Tem mesmo de ouvir “Deus” como imposição de seu grupo? E se você acredita que "Deus é um só", aí é que estamos lascados mesmo.





Pátria? E os garotos que não reconhecem o patriotismo, já muito bem definido por Samuel Johnson, conservador inglês do século XVIII, como “o último refúgio dos canalhas”? É uma pátria, por acaso, o país que hoje abandona à própria sorte mais de 30 milhões de famintos?





Família? Qual? A das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones e dinheiro vivo , ou a dos Ronaldinhos dos Negócios? Quem sabe a família Sarney? Os Nardoni eram uma família ou não? Fernandinho Beira-mar se enquadraria na "família"?





E filhos adotivos, filhos de casais homossexuais, filhos de transgêneros? Estão incluídos na ”família” do lema do garoto? Aliás, será a sua própria (família) perfeita? Sem erros, sem defeitos?





Percebem o que segue no vídeo acima, caros leitores e leitoras? Percebem o tipo de adulto que surgirá dali? Será que qualquer daqueles garotos conhece uma favela de perto, ou um asilo de idosos abandonados, ou ainda, uma instituição que cuida de crianças especiais?





Algum daqueles meninos tem amigos pretos? Pobres? Que moram na periferia? Algum daqueles meninos sabe o que é passar fome, frio e não ter cama quentinha e banheiro limpo? Eu garanto que não, para todas as perguntas retóricas acima. E o que isso importa? Bem, basta reler com a devida atenção tudo o que já está escrito até aqui.





A garotada, meu Deus!, pula, gritando Bolsonaro e fazendo arminha com as mãos , como se matar, ainda que de forma figurativa, fosse correto para moldar o pensamento e o comportamento de pré-adolescentes. E são os pais destes meninos que demonizam, por exemplo, o ensino de Educação Sexual nas escolas? Ensinar a matar, tudo bem, né?





Por experiência própria, já que meu meio social - e não me excluo aqui, não -, afirmo, sem chance de estar errado, que boa parte dos pais e mães destes garotos sonegam impostos, corrompem guardas de trânsito e fiscais, pagam por vantagens indevidas quando precisam do setor público e outras “cositas más”. Belos exemplos de patriotas, né?









E quantos, destes mesmos pais, não assistem, diariamente, a vídeos pornográficos (alguns pesadíssimos, inclusive), não frequentam casas de massagem e de prostituição, não têm casos extra conjugais etc.? Belos exemplos de família, né?





E ainda, quantos não tratam os mais frágeis de forma absolutamente cretina e cruel? Quantos não ofendem negros e homossexuais ? Quantos não chegam a ter verdadeiro nojo de pobres? Belos exemplos de cristãos, né?





Não será - definitivamente, não!! - assim, educando nossos filhos dessa maneira horrenda, que o Brasil sairá do buraco. Ao contrário! Foi exatamente por isso que chegamos até aqui. Exatamente por essa cultura separatista, elitista, de privilégios para alguns - só alguns!! -, que construímos esse modelo de brutal desigualdade social que assola a todos. Sim, todos!





Condomínio fechado e o resto que se dane? Pois onde moro, semana passada, um arrastão saqueou quatro casas. No BH shopping, o mais luxuoso da cidade , meses atrás, também um arrastão fez deitar sob as mesas dos restaurantes madames emperequetadas, gritando em pânico. Têm certeza de que o modelo que escolhemos está funcionando?





Quem me conhece sabe que “de esquerda” não tenho nada. Que sou radicalmente contra o inchaço estatal, os privilégios dos reis e amigos, e que Cuba, Venezuela ou a “casa do caralho” passam longe do meu ideal. Por isso, não me venham com reducionismo medíocre. Tô de saco cheio de gente simplista, simplória e burra.





Meu papo aqui é outro! É o país de merda que construímos, e antes de nós, nossos pais, e que estamos, se não mudarmos a mentalidade dos nossos filhos, sedimentando para o futuro. Porque se você acha correto um pré-adolescente agir da forma que agiram os meninos da escola, não haverá Deus, Pátria e Família que nos livre do caos que se avizinha cada vez mais ligeiro.