BH e Minas Gerais de joelhos para as vontades de Brasília

(foto: wikimedia commons)

Apertem os cintos, meus caros belo horizontinos e mineiros em geral, pois os próximos dias estarão sujeitos a fortes emoções, turbulências e trovoadas. E não será por causa dos jogos decisivos de Galo e Cruzeiro, não. Antes fosse, aliás. Explico.





Vivemos numa tal República Federativa do Brasil, o que significa, de maneira muito simples e simplória, que 26 estados, mais o Distrito Federal, subordinam-se, em conjunto, e sustentam o Poder Central, leia-se, governo federal. Ou melhor, Brasília.









No caso de Minas Gerais, até que somos privilegiados. Contribuímos com cerca de 8% da bufunfa que segue para Artur Lira, ops!, Bolsonaro, ops!, o governo torrar, mas recebemos de volta quase a metade. Não é nenhuma maravilha, mas poderia ser pior.

MINAS E O STF

Não é segredo para ninguém que Fernando Pimentel (PT), estourou o caixa mineiro e deixou dívidas imorais, quase impagáveis para seu sucessor, Romeu Zema (Novo). O calote foi amplo, geral e irrestrito, e levará décadas para ser quitado.





Diante do quadro de absoluta calamidade econômica, o governo mineiro tenta, desde 2019, aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, mas não consegue, graças à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que não coloca em votação o projeto de lei 1202.





Tal projeto contempla a adesão do estado ao programa federal, mas, especialmente o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, impede seu prosseguimento. Assim, não restou alternativa ao governo mineiro senão buscar a Justiça.





Dito e feito! Na última sexta-feira (1/7), o STF (Supremo Tribunal Federal) deu aval para que Minas negocie diretamente com a União o acordo, sem a necessidade de aprovação pela ALMG. Parece interferência indevida ou ativismo judicial? Sim. Mas não é.





Diante da omissão proposital e danosa da Assembleia, a Suprema Corte decidiu. Aliás, isso tem sido recorrente. No vácuo legislativo, o STF, sempre que provocado, acaba ‘legislando’ e causando, depois, a revolta de quem o acusa de… legislar!

BH E O CONGRESSO

Outro assunto pra lá de conhecido é a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Kamikase, a estrovenga eleitoreira inventada por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, para tentar impedir a vitória de Lula de Silva, o meliante de São Bernardo, em outubro.





Com a desculpa mais fajuta do que nota de 3 reais, o governo federal pretende arrombar os cofres públicos em mais de 40 bilhões de reais, para subsidiar combustíveis e gás, além de outras ‘boas ações’ provisórias - só valem até após as eleições.





A zorra criada pelo presidente e seus sócios do Centrão irá resultar em uma perda brutal de arrecadação para os estados. Como os entes federados já se encontram em extrema penúria, a crise fiscal já está certa - e contratada! - para os próximos anos.





A PEC limita, dentre outras medidas, a cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que corresponde, em muitos casos, a 85% da arrecadação total de certos estados. Tal medida inviabiliza o repasse aos municípios.





Daí, cerca de mil prefeitos de todo o País decidiram fazer uma marcha e pressionar os parlamentares em Brasília. Calcula-se uma perda de até 250 bilhões de reais por ano, já que 25% da arrecadação do ICMS dos combustíveis seguem para os cofres municipais.

DE JOELHOS PARA BRASÍLIA

Assim, meus caros e caras, não é exagero dizer que Belo Horizonte e Minas Gerais se encontram de pés e mãos amarrados, à mercê e à espera dos bons ou maus humores da capital. Estamos, literalmente, de joelhos para Brasília.





O Supremo, pelo menos, acenou com boas notícias e Zema já se encontrou com o amigão do Queiroz no Palácio do Planalto, e iniciou as tratativas para o acordo que possibilitará a solvência de Minas (para o desgosto de certos candidatos).