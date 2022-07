Bolsonaro e Centrão fabricam a tempestade perfeita para os próximos anos

(foto: Alan Santos/PR)













O País, a partir de 2023, experimentará uma de suas piores conjunturas combinadas na política, economia e sociedade: caixa estourado, total incapacidade de investimento, renda em queda, juros em alta, inflação resiliente e um novo governo, eleito pela minoria da população - seja o patriarca do clã das rachadinhas ou o meliante de São Bernardo -, sem apoio amplo no Congresso e engessado em seu orçamento.





Com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) kamikaze

aprovada no Senado - se confirmada na Câmara -, combinada com a possível compulsoriedade das emendas do relator (base para as tais emendas secretas), uma mistura cafajeste de gente cafajeste, o Brasil se tornará, somados os inúmeros problemas e aspectos levantados e detalhados acima, praticamente ingovernável, e à beira de mais uma quebra retumbante.





O que estão plantando Bolsonaro, Lira e companhia, muito mais do que crime eleitoral legalizado, será colhido, adiante, sob a forma de mais inflação e desemprego, combinada com imensas revolta social e crispação política, resultando em um perigosíssimo quadro de tensão social, algo que o devoto da cloroquina e meia dúzia de oficiais golpistas sonham dia e noite. A tempestade perfeita, pois, meus caros, está armada e seguramente chegará.





Pior, contudo, é que não se dissipará - por bem ou por mal - tão rápido, seja pela própria situação mundial, seja ainda pelo tamanho do estrago produzido. Já tivemos década perdida, década morna e década de crescimento zero. O cenário para a atual não é nada animador ou promissor. Se este governo é capaz de tudo para se manter no poder, a alternativa hoje existente é capaz de tudo para piorar o que já é péssimo.