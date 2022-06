Governo em pânico: 60 bilhões de motivos para Bolsonaro temer CPI do MEC

Uma CPI, portanto, teria o potencial de estrago duplo, podendo acertar tanto o patriarca do clã das rachadinhas quanto seus mais próximos e graduados sócios do centrão. Por isso, a despeito da posição de



Uma CPI, portanto, teria o potencial de estrago duplo, podendo acertar tanto o patriarca do clã das rachadinhas quanto seus mais próximos e graduados sócios do centrão. Por isso, a despeito da posição de Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, que prefere 'cautela' neste momento, os senadores de oposição se articulam - pretendem chegar a 30 assinaturas - e tentarão emparedar o governo. Motivos para terem sucesso não faltam.