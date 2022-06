Em vídeo repugnante, Bolsonaro zomba de Cristo e revolta os católicos

(foto: Rafael Carvalho/Governo de Transição/Flickr )

Em um encontro com líderes evangélicos no Palácio Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não respeitou nem sequer a data mundial de Corpus Christi - feriado no Brasil - e não apenas fez apologia às armas como, em tom de deboche e às gargalhadas, zombou de Jesus.









devoto da cloroquina comparou o poderio militar de nações como China, Estados Unidos e Rússia à segurança de uma população armada. Segundo o 'pensador', ‘ninguém ataca estes países porque eles têm armas nucleares’. Bem, o Brasil não as possui e, ao menos por enquanto, ninguém se interessou em nos atacar.









O Deus deste sujeito - já disse isso antes - não é o mesmo Deus da cultura judaico-cristã. Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, invoca um deus próprio, muito mais próximo do pior dos capetas, já que sempre imbuído de morte e destruição. Ainda bem que seu lema, ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, é apenas mais uma de suas fake news.