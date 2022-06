As 'verdades' de Bolsonaro são como a 'inocência' de Lula: sem provas

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, segundo levantamento realizado pela agência de checagem ‘Ao Fatos’, mentiu sete vezes por dia em 2021. Particularmente, eu desconfio que tenha sido muito mais. O amigão do Queiroz mente até quando está dormindo, hehe.

Uma das mentiras mais recorrentes do devoto da cloroquina é sobre fraude eleitoral, que já disse ter provas, mas até hoje não as apresentou. Ao contrário! Já confessou que não as tem. Ainda assim, continua a afirmar que as eleições de 2018 foram fraudadas.