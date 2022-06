Lula lidera em Alagoas com 50,7%; Bolsonaro tem 29,5%, diz pesquisa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em Alagoas (foto: Ricardo Stuckert/PT)









Em terceiro lugar, está o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 4,2% das intenções de voto. Logo depois vem André Janones (Avante), com 1,3%. Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC) e Felipe d’Ávila (Novo) não alcançaram 1% no levantamento. Entre os participantes, 8% disseram votar em branco ou nulo, e 5,6% não souberam ou não responderam.









Os dados são da pesquisa estimulada, na qual os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos. Foram realizadas entrevistas pessoais com 1.510 eleitores de Alagoas entre 4 e 8 de junho. A margem de erro da pesquisa é estimada em 2,6%.





No levantamento de maio, Lula tinha 51,1% das intenções de voto, contra 27,5% de Bolsonaro. Ciro Gomes tinha 4,6%, e André Janones, 1,6%.