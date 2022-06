Lava-Jato: delator da Odebrecht relata pressão para denunciar Lula

Delação de Alexandrino é uma das principais provas da ligação entre o PT e a Odebrecht (foto: Conjur/Reprodução)

O ex-executivo da Odebrecht Alexandrino Alencar, um dos principais delatores da operação Lava-Jato, afirma ter sido pressionado para envolver Lula (PT) em seu acordo de colaboração com o Estado. A declaração foi feita em entrevista inédita para o documentário "Amigo Secreto".O relato do delator foi antecipado, neste domingo (12/06) pela "Folha de São Paulo" e confirmado peloAlexandrino afirma, no documentário dirigido pela cineasta Maria Augusta Ramos, ter exposto vários casos de caixa dois, mas que o alvo dos procuradores era o ex-presidente."Estava nítido que a questão era com o Lula", disse no longa-metragem. Segundo ele, que foi um dos delatores que mencionou as obras no Sítio de Atibaia, os responsáveis insistiam em perguntas sobre os familiares do petista e o pressionavam até chegar no "limite da verdade".A delação de Alexandrino é uma das principais provas da ligação entre o PT e a Odebrecht. "Era uma pressão em cima da gente", disse o ex-executivo da Odebrecht.O documentário, que tem pré-estreia nesta segunda-feira (13), conta a história da investigação jornalística que ficou conhecida como Vaza Jato. O longa debate a troca de mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da operação Lava-Jato, além da presença do ex-juiz como ministro do governo de Jair Bolsonaro.