PoderData: Rejeição a Tebet é maior que a de Lula, Bolsonaro e Ciro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o segundo mais rejeitado de acordo com a pesquisa, com 49%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em maio, houve uma queda de 1% na rejeição, dentro da margem de erro. Ao longo do tempo, a rejeição de Bolsonaro vem diminuindo gradativamente desde dezembro do ano passado, quando era de 60%.





Logo depois vem o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 45%. Entre os quatro pré-candidatos citados no levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o menos rejeitado, com 39%. Em relação ao mês passado, houve um aumento de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro.









Foram realizadas 3.000 entrevistas, por telefone, em 309 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.