Bolsonaro sobre PF: 'Destacado na busca incansável dos desaparecidos no AM'

“Desde o último domingo, quando tivemos informação que dois cidadãos um britânico e um brasileiro desapareceram na região do Vale do Javari, desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, nossas Forças Armadas e a Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida”, disse.



"Desde o último domingo, quando tivemos informação que dois cidadãos - um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo - desapareceram na região do Vale do Javari (Amazônia), desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, nossas Forças Armadas e a Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida."



Ainda durante o discurso, Bolsonaro defendeu as ações do governo brasileiro na preservação da Amazônia. Durante a fala, o presidente brasileiro disse que o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça.