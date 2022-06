Bolsonaro diz que conversa com Biden foi 'franca'

AM





O presidente brasileiro demorou para reconhecer a vitória do democrata por acreditar que as eleições poderiam ter sido fraudadas. Esse é o discurso do republicano Donald Trump, aliado de Bolsonaro.





"A conversa foi muito boa. Ficamos sentados a menos de um metro de distância, olho no olho, por 30 minutos e sem máscara", disse o líder brasileiro na saída do hotel em que está hospedado, em Los Angeles. "Foi uma conversa bastante franca, muitas coisas técnicas estratégicas que infelizmente vocês não vão tomar conhecimento. Mas é muito bom, para além de Brasil ou EUA. É muito bom para o mundo."





Depois do encontro, a Casa Branca divulgou um comunicado em que chamou a parceria entre EUA e Brasil de "vital para os esforços internacionais para lidar com a crise climática e garantir a paz".





O governo americano também reafirmou o apoio para a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o clube dos países ricos.