STF mantém cassação de deputado em nova discordância com Nunes Marques

Kássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi indicado para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro (foto: Nelson Jr./STF) A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que devolveu o mandato do deputado bolsonarista Valdevan Noventa (PL-SE). O julgamento estava empatado até a manhã desta sexta-feira (10/6), mas o decano Gilmar Mendes desempatou e se manifestou pela manutenção da cassação do parlamentar.









Os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin votaram pela perda do mandato, enquanto Nunes Marques e André Mendonça - indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) - se manifestaram contra a cassação do parlamentar. Gilmar Mendes desempatou.





Valdevan Noventa foi cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018. No mesmo dia que o ministro Nunes Marques derrubou a decisão do TSE a respeito do parlamentar, ele também devolveu o mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR), que perdeu o cargo por disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas.





Ira do presidente





Após derrota no STF, o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de ataques e graves acusações contra os ministros da Corte, nesta semana. Exaltado, o presidente usou uma cerimônia oficial do Palácio do Planalto para defender o deputado estadual Fernando Francischini e criticar os magistrados.





Bolsonaro disse que os magistrados criam jurisprudência para perseguir aliados. "Deputados que estão aqui e os que estejam nos ouvindo: vai chegar a sua hora se você não se indignar. Não existe especificação penal para fake news. Se for para punir como fake news a derrubada de páginas, fechem a imprensa brasileira que é uma fábrica de fake news", atacou.





Em 2018, Francischini fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais, no dia da votação das eleições, alegando fraude nas urnas eletrônicas. Bolsonaro defendeu o aliado e repetiu a fake news do parlamentar.





"O que ele falou na live eu também falei para todo mundo, que estava tendo fraude nas eleições de 2018. Quando se apertava o número 1 já aparecia o 13 na tela e confirmava a votação, foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim durante a noite naquela primeira votação do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade!", reiterou o presidente.