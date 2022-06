Bolsonaro sobre Biden: 'Estou maravilhado'

Presidente Jair Bolsonaro se encontra com presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (9/6), após o encontro bilateral que teve com o presidente Joe Biden, durante a 9ª Cúpula das Américas, que ficou "maravilhado" com o líder americano.



A reunião entre os líderes "foi excepcional, estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente”, disse o presidente à "CNN".



Bolsonaro afirmou que os dois concordaram sobre a Amazônia. Só não disse se o presidente dos Estados Unidos concorda integralmente com o que foi dito sobre a Amazônia ou com parte do assunto.



“Falamos abertamente sobre Amazônia, depois reservadamente, [ele] concorda conosco. Ela é muito grande. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão de energia limpa, como a eólica”, apontou Bolsonaro.



Durante a parte da conversa aberta a jornalistas, Bolsonaro falou que o Brasil é um exemplo ambiental para o mundo, disse que "85% da Amazônia está preservado" e que, "por vezes", sente que a soberania nacional sobre o território está ameaçada.

