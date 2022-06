Bolsonaro diz a Biden que sente 'soberania da Amazônia ameaçada'

Presidente Jair Bolsonaro se encontra com presidente Joe Biden durante 9ª Cúpula das Américas (foto: Jim WATSON / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro falou, nesta quinta-feira (9/6), durante encontro com o presidente Joe Biden, na 9ª Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, que, "por vezes", sente a soberania do Brasil sobre a Amazônia ameaçada.

A preocupação do presidente foi seguida de afirmações de que o Brasil é um dos países que mais preservam seu território e repetiu que "85% da Amazônia está de pé".

Ele ainda afirmou que o planeta depende do Brasil para sua alimentação, falou sobre a Guerra Rússia-Ucrânia e voltou a tratar do tema de eleições auditáveis.

No primeiro encontro bilateral entre os dois presidentes, Bolsonaro afirmou que a legislação ambiental brasileira, que anteriormente foi duramente criticada por ele, é uma das mais avançadas do mundo e espera que, em um futuro próximo, o país se torne "um dos maiores exportadores de energia limpa do mundo".

O chefe do Executivo finalizou o tema afirmando que o Brasil é um exemplo ambiental para os outros países.

Apesar da alta do número de pessoas com fome no país, o presidente disse que "o mundo depende muito do Brasil para sua sobrevivência", pois a produção nacional seria responsável pela alimentação de 1 bilhão de pessoas.Logo após dizer para o presidente Biden que torce para a construção de uma saída para o conflito entre Rússia e Ucrânia, Bolsonaro voltou a colocar em xeque o processo de apuração das eleições brasileiras.

Afirmou: "nós queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito".

Dados falsos e exagerados

Dados apresentados pelo Projeto MapBiomas, em 2020, indicam que 59,7% do Brasil era formado por florestas, 10% a menos do que em 1985, mas isso não significa necessariamente que a vegetação nativa esteja protegida.

As áreas que não podem ser desmatadas, como Unidades de Conservação, Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Indígenas, respondem a 29% do território brasileiro.



O dado que sobre a preservação da Amazônia, que o presidente já havia apresentado na Cúpula de Líderes sobre o Clima, em 2021, também é superestimado.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aponta que 20% da floresta já foi desmatada. Ano passado, foi registrado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia um aumento de 29% de desmatamento em relação a 2020, sendo o pior dado dos últimos 10 anos.