Agostinho Patrus anuncia disputa pela vaga no TCE-MG

Agostinho Patrus, deputado estadual e presidente da Assembleia de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), anunciou nesta sexta-feira (10/06) que tentará ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). A escolha se dá a partir de eleição no plenário do Legislativo no fim de 2022.









Além de Agostinho, que era cotado para compor a chapa de Alexandre Kalil (PSD) – pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições –, outros parlamentares já demonstraram interesse na vaga do TCE: Alencar da Silveira Jr. (PDT), Celise Laviola (Cidadania), Duarte Bechir (PSD) e Sávio Souza Cruz (MDB).





A princípio, a vaga pleiteada é a do conselheiro Sebastião Helvecio, que se aposentou em 2021. Apesar disso, há conversas de que uma segunda cadeira no TCE-MG pode ficar desocupada, abrindo, assim, mais uma chance para os parlamentares. Isso porque José Alves Viana pode deixar o posto por questões de saúde. Em julho de 2021, "Doutor Viana", como é conhecido, deixou a presidência do TCE justamente por este motivo.