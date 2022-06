Serra do Curral: Agostinho diz que tombamento é 'caminho' contra mineração

Agostinho Patrus (foto) prometeu trabalho da Assembleia para preservar a Serra do Curral (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 11/2/22)

Comissão do tombamento define líderes amanhã

Pauta da Assembleia será trancada em breve

O presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD), disse, nesta quarta-feira (8/6), que o tombar, em âmbito estadual, a Serra do Curral via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é o "caminho" para preservar as montanhas. A partir de amanhã, deputados se debruçam sobre o texto que estabelece, via tombamento, um mecanismo de conservação da área.Agostinho é mais uma das vozes que se opõe à licença dada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) à Taquaril Mineração S.A (Tamisa), que teve aprovado pleito para minerar em parte espaço de um limítrofe entre Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará."Entendemos que não é o melhor local para que seja feita a mineração, e a Assembleia de Minas vai dar respostas importantes nos próximos dias", disse o deputado, em entrevista ao, citando a formação da comissão especial que vai analisar a PEC do tombamento. A primeira reunião do grupo, que terá parlamentares de PT, Rede, PL, PSD e Republicanos, acontecerá amanhã. (. O comitê vai elaborar um parecer favorável ou contrário ao tombamento - este texto será, então, analisado em dois turnos pelos 77 deputados da Assembleia, em plenário.Embora o tombamento possa ser decretado se a emenda constitucional analisada pela Assembleia for aprovada, o processo de conservação da Serra do Curral também é alvo de debates no Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep-MG).Ontem, Marília Machado, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), responsável pelo Conep, projetou encerrar os trâmites em agosto. Nossa expectativa é de tombar. sim, a Serra , mas de uma forma que seja sustentável tenha sustentação. esse é nosso objetivo. Então, a gente vai tombar. Vamos encaminhar para o Conep", assegurou.Agostinho Patrus, por sua vez, deposita fichas na intervenção do Legislativo no caso. "A esperança é de a gente conseguir levar adiante um provável tombamento da Serra - ou a exigência de que o governo do Estado o faça (via Conep). A Assembleia não pode tombar. A Assembleia não é o órgão técnico para tombar e não tem capacidade técnica para isso. O que nós podemos fazer é, assim como feito em outras áreas, determinar que seja feito o tombamento. Parece que é esse o caminho".Amanhã, no primeiro encontro dos componentes da comissão especial da PEC, serão definidos presidente e vice. Ao ocupante da presidência, caberá designar o relator da proposta de emenda."A Serra do Curral é o marco geográfico mais representativo da região metropolitana de Belo Horizonte, rico não só em beleza natural, mas na flora e fauna e responsável ainda por grande parte da riqueza mineral de Minas Gerais, como ouro, ferro e manganês", lê-se no texto que embasa o pedido de tombamento, e cujo primeiro signatário é o deputado Mauro Tramonte (Republicanos).A licença dada pelo governo mineiro à Tamisa tem sido questionada por ambientalistas e é alvo, inclusive, de ações judiciais impetradas pela prefeitura belo-horizontina e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Há temor por riscos ao Pico Belo Horizonte , símbolo que consta na bandeira da capital mineira, bem como potenciais prejuízos ao ar e à água que chegam à cidade A Serra do Curral é tombada pelo patrimônio histórico nacional e reconhecida, também, pela Prefeitura de BH.Se quiserem dar solução rápida ao imbróglio que levou a Serra do Curral ao centro das manchetes, os deputados estaduais precisarão aprovar - ou rejeitar - a PEC do tombamento até 23 de junho. Isso porque, a partir do dia seguinte, a pauta de votações da Assembleia ficará trancada em virtude do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).O pacote de ajuste econômico, visto pela equipe de Romeu Zema (Novo) como esperança para equilibrar as contas e amortizar a dívida de quase R$ 150 bilhões junto à União, tramita em regime de urgência no Legislativo. O modelo, posto em vigor em 10 de maio, dá 45 dias para os deputados analisarem um projeto. Se isso não ocorrer, o documento passa a impedir, regimentalmente, qualquer outra votação A Recuperação Fiscal gera impasse entre Executivo e Legislativo porque parte considerável dos parlamentares teme que o plano gere prejuízos aos servidores públicos e às políticas públicas