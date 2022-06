'A gente vai tombar', diz presidente do Iepha sobre Serra do Curral

Marília Palhares Machado, presidente do Iepha-MG, durante reunião desta terça na Assembleia de Minas (foto: Reprodução/YouTube Assembleia de Minas Gerais) A presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), Marília Palhares Machado, afirmou nesta terça-feira (07/06) que a Serra do Curral será tombada no âmbito estadual. O cartão-postal da Região Metropolitana de Belo Horizonte é alvo de mineração da Taquaril Mineração SA (Tamisa), que teve licença de exploração concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) em 30 de abril deste ano.





Durante reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marília Machado disse que as conversas com municípios, como Belo Horizonte e Nova Lima, estão em curso para que o tombamento ocorra. A Serra do Curral é tombada no âmbito belo-horizontino e federal, o que não impediu a aprovação da licença para mineração.









"A gente tem que fazer, no meu entendimento e na minha prática, e não é só no meu entendimento mas também legalmente, como definido no termo de compromisso firmado junto com Ministério Público, ouvi-los para que a gente evite conflitos futuros. Nós temos experiência no Iepha de tombamentos que não têm tido sustentação, porque o município tem os seus parâmetros urbanísticos e o Iepha, como ente estadual, ele estabelece outros parâmetros, e o conflito fica criado. Aí o tombamento, no olhar estadual, acaba entrando em conflito com o olhar municipal, e isso tem trazido muito constrangimento para o ambiente municipal", completou.





Por fim, a presidente concluiu: "A expectativa nossa é de tombar sim a Serra e, mas, de uma forma que seja sustentável e que tenha sustentação, esse é nosso objetivo. Então, a gente vai tombar, nós vamos encaminhar para o Conep". "Nosso termo de compromisso em vigor prevê a data de agosto para encerrarmos esses trabalhos", afirmou ela, posteriormente.

Presidente da comissão, que debateu nesta terça a licença para mineração na Serra do Curral, o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) comentou: “Eu só espero que o tombamento venha antes, deputado João Leite, e a gente não permita que a Serra do Curral seja entregue a este empreendimento”.

Parentesco com diretor da Tamisa

Marília Palhares Machado foi nomeada como presidente do Iepha em 14 de maio no lugar de Felipe Cardoso Vale Pires - ele chegou a enviar um ofício ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) revelando que o projeto da Tamisa não havia tramitado pelo Iepha. Marília é prima de Guilherme Augusto Gonçalves Machado , diretor-executivo da Tamisa. Na audiência desta terça, ela comentou a situação.





"Gostaria de que cada um de vocês refletisse se vocês todos conhecem intimamente todos os seus parentes. De fato, os nossos pais, meu pai e o pai do Guilherme Augusto Machado, são irmãos. No entanto, ele é possivelmente mais de 20 anos mais novo que eu, é um irmão de meu pai que casou-se aos 50 anos de idade. Então, nós não tivemos oportunidade de estabelecer laços muito próximos, pela diferença de duas gerações", afirmou.





"Quando fui convidada para a presidência do Iepha, o caráter da minha escolha foi um caráter técnico. Eu tenho uma trajetória na área de patrimônio com muitas entregas, um caráter extremamente técnico", complementou.