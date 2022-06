Serra do Curral: ambientalista é ameaçado por prefeito e apoiadores de Zema

AM

O engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade Felipe Gomes foi ameaçado e coagido ao manifestar apoio à campanha pró Serra do Curral no 37º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), no Expominas, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (2/6).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o homem é ameaçado pelo prefeito de Cipotânea, Roberto Oliveira, conhecido como Robertinho (PP). "Vou quebrar seus dentes", disse o chefe do Executivo municipal.





A declaração foi feita porque o ambientalista gritou, durante o discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), palavras de ordem contra o governador. "Salve a Serra do Curral."





Em conversa com o, Felipe disse que foi cercado por seguranças do governador depois de gritar pelas primeiras vezes. Além dos seguranças, vereadores e prefeitos que estavam atrás dele também gritaram contra ele.





"Quando o Zema falava alguma coisa… as pessoas estavam batendo palmas. Então, resolvi gritar: 'Salve a Serra do Curral'. Quando fiz isso, fui cercado por quatro seguranças. Eu cheguei a questionar se estava fazendo algo ilegal e a resposta foi 'não'. Apesar disso, fui impedido de passar", disse. "Um vereador (não identificado) e uma outra pessoa começaram a gritar que a viatura já estava chegando… quando o prefeito (de Cipotânea) começou a me atacar", afirmou.





Felipe contou que fará um boletim de ocorrência contra Roberto Oliveira. "E já que ele me ameaçou, devo ir à cidade dele também. Fazer um manifesto, um ato", brincou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cipotânea, mas ainda não obteve resposta.





O 37º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) começou nesta quinta-feira (2/6) e contou com a presença do governador Zema.