Zema sobre Serra do Curral: 'Não vai ser minerada'

Equipe do EM Entrevista sabatinou o governador Romeu Zema nesta segunda-feira (06/06) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



O governador Romeu Zema (Novo) disse que a Serra do Curral não será minerada, apesar da autorização dada à Taquaril Mineradora S/A (Tamisa) pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. "A paisagem de Belo Horizonte vai ser preservada, nada ali vai ser tocado", afirmou durante sabatina do podcast EM Entrevista, nesta segunda-feira (06/6).

A ecologia, segundo Zema, é uma preocupação dele desde a época em que atuava na iniciativa privada. "Mais uma vez, voltando à minha vida pregressa, eu implantei dentro da empresa um programa de reciclagem. A empresa, durante a minha gestão. reflorestou. Uma empresa que nunca teve atividade de mineração, nunca teve atividade que afetasse o meio ambiente. O que nós fazíamos era preservação", disse.

Zema ainda afirmou que seu governo aplicou a maior multa à mineradora na história. "Quem aqui aplicou a maior multa para uma mineradora na história do mundo? Foi o meu governo: R$ 37 bilhões. Então, se aqui fizer errado no meu governo vai pagar muito, muito caro." No entanto, não sinalizou que possa rever a posição mesmo com as críticas de especialistas, ambientalistas e cidadãos de Belo Horizonte.

"Temos de lembrar que tem muita gente que gosta de holofote e polêmica. Sempre vou pelo lado da decisão técnica. Respeito muito todos que têm preocupação. Eu sou preocupado", declarou.



Zema disse que confia totalmente na equipe do governo. "Sempre haverá divergências, igual na área de medicina. Se você for fazer um tratamento de saúde, procurar três médicos, às vezes, cada um vai sugerir algum tratamento diferente, um tipo de caminho."

Ao defender sua gestão, Zema atacou seu antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT). "O governo que destruiu Minas Gerais, o governo Pimentel e PT aplicou uma multazinha em Mariana que eu estou revendo agora. Vai ser muito maior, provavelmente, do que esses R$ 37 bilhões. Se tem alguém aqui que foi leniente, que foi conivente com a mineradora foi o governo Pimentel e do PT. Comigo não, R$ 37 bilhões de multa", declaorou.

Zema pontuou ainda que Minas é o estado no Brasil que está caminhando para uma economia sustentável. "Nós somos o primeiro estado do Brasil a assinar aquele 'Race to zero', que é emissão zero em 2050, e somos o estado que mais investe, que mais tem energia fotovoltaica na sua matriz energética", disse.

Tombamento Serra do Curral

O tombamento estadual da Serra do Curral tem sido defendido como medida para barrar a mineração no maciço. No entanto, ambientalistas denunciam que o processo foi travado no governo Zema. O governador afirmou ser a favor do tombamento, embora não tenha deixado claro se a área autorizada para Tamisa integrará o perímetro a ser protegido.

"Sou favorável ao tombamento. O governo está conversando com o município de Belo Horizonte, com o município de Nova Lima, com o município de Sabará para que a Serra seja tombada, e que fique claro que a Serra vai ser preservada. Se amanhã, houver qualquer questão à Serra, nós temos que deixar claro que é algo que passou pelo setor técnico. As coisas foram analisadas."