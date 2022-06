Zema sobre LGBTQIA: 'Temos pessoas assim no alto escalão do governo'

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), comentou nesta segunda-feira (06/06) que respeita a comunidade LGBTQIA, com exemplos no âmbito da vida privada e também enquanto governante - deste 2019. Zema diz que trabalhou com homossexuais enquanto empresário e que nunca discriminou o público.









Em setembro de 2021, Zema vetou um projeto de lei que partiu da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e que abordava o tratamento a pessoas LGBTQIA. Segundo o governador, caso sancionado, o texto levaria complicações aos empresários.





Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, durante entrevista ao Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) "O que estamos fazendo aqui é respeitar as pessoas, as minorias, não temos nenhuma restrição a isso. Agora, polemizar uma questão dessa sempre vai ter. Se depender de algumas pessoas, eles vão querer que haja cinco, seis banheiros diferentes. E os donos de restaurante? As escolas? Então, sou advogado também da simplificação, não podemos estar complicando o mundo porque alguém pensou que de determinada maneira poderia ser melhor", afirmou.





"Com relação a isso, quero deixar claro aqui o meu respeito. Na minha empresa que eu sempre administrei, sempre todos foram muito bem considerados, e no meu governo a mesma coisa. Inclusive, temos pessoas assim no alto escalão do governo, que não vou citar aqui que não sei se a pessoa quer ou não, e me relaciono bem sempre com esse público, não tenho nenhuma restrição a esse tipo de público", complementou o governador, pré-candidato ao Governo de Minas no pleito de 2022.





Zema é o quarto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano. Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram do EM Entrevista.





Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa. As eleições acontecem em 2 de outubro. Se necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.