Zema: 'Quero ganhar essas eleições no primeiro turno'

Governador aparece em 1º lugar em várias pesquisas eleitorais, mas a vitória em primeiro turno ainda não é garantida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas nesta segunda-feira (6/6) que pretende ganhar as eleições para o governo ainda no primeiro turno. As eleições ocorrem em outubro deste ano e, se necessário segundo turno, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou em entrevista aonesta segunda-feira (6/6) que pretende ganhar as eleições para o governo ainda no primeiro turno. As eleições ocorrem em outubro deste ano e, se necessário segundo turno, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.









Zema pontuou sua expectativa quando questionado sobre a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) em Minas Gerais. De acordo com o governador, o RRF era um projeto importante para a economia do estado, mas não chegou a ser votado pelos deputados devido às alianças políticas.





"Parece que só aqui em Minas tem essa birra quanto a adesão. Porque quem estava apertado financeiramente como Minas Gerais, fez a adesão. Aqui, eu acho que, devido ao meu governo, por questões políticas, não quiseram sequer analisar" destacou.





"Me parece que alguém da mesa de direção não quer que Minas Gerais seja consertada porque isso fica ruim para eles no ano eleitoral, onde a turma adversária quer ver o circo pegar fogo, o governo, o mineiro ir mal, para poder aumentar as chances de ganhar, mas se depender de mim, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Se depender de mim, irei ganhar essa eleição no primeiro turno ainda", ressaltou o governador.





Zema é o quarto pré-candidato ao Governo de Minas a participar do EM Entrevista . Miguel Corrêa (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram. Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa.