Agostinho Patrus comunica a aliados que deve tentar reeleição

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), deve tentar reeleição (foto: Luiz Santana/ALMG)

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), tem os próximos passos em aberto após abrir mão da candidatura ao cargo de vice-governador de Alexandre Kalil (PSD). Com o fim do mandato e as eleições deste ano se aproximando, o deputado discutiu suas possibilidades nesta quarta-feira (18/5) com aliados.