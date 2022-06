Bolsonaro pediu a Biden ajuda para derrotar Lula, diz site

Jair Bolsonaro e Joe Biden durante encontro na Cúpula das Américas (foto: Chandan Khanna/AFP) Jair Bolsonaro (PL) pediu ajuda a Joe Biden para se reeleger nas eleições de 2022 e, consequentemente, derrotar Lula (PT) no pleito. O pedido teria acontecido na última quinta-feira (9/6), durante encontro na Califórnia, Los Angeles, em meio à Cúpula das Américas.









A Bloomberg informa ainda que Governo Federal e Casa Branca não comentaram o assunto. Já Bolsonaro afirma que saiu satisfeito do encontro com Biden





"A experiência com ele foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando nas suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós", afirmou na quinta-feira.





Eleição





Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.