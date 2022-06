Bolsonaro a eleitorado de Orlando: 'Parte sadia do povo brasileiro'

(foto: Reprodução)

Na inauguração do Vice-Consulado do Brasil em Orlando (EUA), na manhã deste sábado (11/6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um aceno à sua base eleitoral que mora no estado norte-americano. "Aqui é um retrato, da grande parte sadia do povo brasileiro"."Aqui também teremos urnas (para as eleições de outubro). Em 2018, ultrapassamos 90% os votos conseguidos nessas regiões. Aqui, é um retrato da grande parte sadia do povo brasileiro", frisou o presidente.O local é um dos mais importantes redutos eleitorais nos Estados Unidos, e mais ainda para Bolsonaro. Em 2018, o presidente recebeu cerca de 80% dos votos no primeiro turno e aproximadamente 91% no segundo turno. A Flórida é um dos estados mais conservadores dos EUA e cerca de 200 mil brasileiros vivem na região.Bolsonaro chegou nos EUA na última quinta-feira (9) para participar da Cúpula das Américas, que terminou nesta sexta-feira (10/6). Após a inauguração, ele participa de uma motociata promovida por apoiadores que moram no país.O vice-consulado em Orlando é uma demanda antiga dos brasileiros que vivem no estado. Isso porque, para resolver qualquer problema, eles precisam se deslocar até Miami.Na ocasião, o Bolsonaro ainda entregou dois passaportes brasileiros. O primeiro foi de Brian Rodrigues Santos, de 7 anos, que nasceu em Orlando. Ao entregar o documento, o presidente disse ao menino: "Seja feliz, lute pela sua pátria".