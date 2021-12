Checamos as novas declarações de Bolsonaro sobre a covid-19, a hidroxicloroquina e seu governo

Em coletiva de imprensa realizada em 11 de dezembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro voltou a abordar temas relacionados à pandemia e ao seu governo.





Vacinação e infecções

“Pessoal vacinado contrai o vírus? Responda pra mim. Sim, né? Transmite o vírus? É sempre essa historinha, então o cara contaminado não procura o médico, com todo o respeito, porque você está repetindo isso. O que eu recomendo, conversando com autoridades sanitárias, é que qualquer cidadão contaminado, vacinado ou não, procure seu médico”: Checamos

Presidente Jair Bolsonaro segura uma caixa de hidroxicloroquina durante a cerimônia do general Eduardo Pazuello como Ministro da Saúde, em 16 de setembro de 2020 ( AFP / Sergio Lima)

Hidroxicloroquina

“Devemos respeitar a autonomia do médico, isso que eu sempre falei e fui duramente atacado. Tomei hidroxicloroquina e se me contaminar de novo tomo outra vez. Me senti bem no dia seguinte, não só eu: milhares de pessoas fizeram a mesma coisa. Cadê o remédio? Por que tanta preocupação apenas com a vacina?”: Checamos

Vacinas e negociações



“Nós disponibilizamos quase 400 milhões de doses de vacinas, e foram compradas a partir do momento em que foram disponibilizadas. Então mente descaradamente quem fala que o governo não comprou a vacina ano passado. Ano passado não tinha uma só dose à venda. A primeira dose foi aplicada no início de dezembro no Reino Unido. Nós, por volta de 40 a 50 dias depois, começamos a aplicar a primeira dose aqui”: Falso

Senador Omar Aziz (E) e senador Renan Calheiros, respectivamente presidente e relator da CPI da covid-19 durante uma sessão em Brasília, em 18 de maio de 2021 ( AFP / Evaristo Sa)

Vacinas e aids

“Publicação da revista Exame. Não fui eu que inventei isso aí, eu li aquilo: ‘olha aqui uma informação da revista Exame’. Dois dias depois a Exame tirou aquela matéria do ar. Eu li apenas a manchete da matéria, tá ok? Só isso”: Falso

Entre eles, falou sobre o uso da hidroxicloroquina para tratar a covid-19, a eficácia e negociação das vacinas e afirmou que, na ocasião em que associou o esquema vacinal completo contra a doença com o desenvolvimento da aids, se baseou em um artigo publicado pela revista Exame. O AFP Checamos analisou as declarações do presidente.Em resposta à pergunta de uma jornalista sobre a quarentena de estrangeiros , Bolsonaro indagou:É verdade que vacinados contra a covid-19 podem se contaminar e transmitir o vírus, pois nenhuma das vacinas aplicadas no mundo tem 100% de eficácia. Contudo, como destacado em dados e por especialistas consultados pelo AFP Checamos em verificações anteriores ( 1 3 ), a vacinação é parte de uma estratégia de saúde pública de salvar vidas.No Brasil, onde mais de 134 milhões de pessoas haviam completado o esquema vacinal de duas doses ou dose única até 9 de dezembro de 2021 , o número de óbitos diários, de casos e de hospitalizações segue diminuindo ( 1 4 ).De acordo com Alexandre Naime , chefe do departamento de Infectologia da Unesp e consultor para covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira, isso se deve justamente à vacinação em massa:[Foi]Uma publicação do Our World in Data que analisa a taxa de mortalidade de covid-19 defende que esta éque pode evidenciaro quanto as vacinas são eficazes contra as formas graves da doença.Segundo dados disponíveis na página, nos Estados Unidos , em 2 de outubro de 2021, a taxa de mortalidade era de 7,29 para os não vacinados contra 0,55 dos vacinados. No Reino Unido , a cifra foi de 5,40 para não vacinados e 1,1 para vacinados em 24 de setembro de 2021. Já no Chile , o número registrado em 20 de novembro passado foi de 2,48 para não vacinados ou sem o esquema vacinal completo contra 0,53 dos imunizados e 0,02 dos vacinados que tomaram a dose de reforço.O posicionamento em defesa do chamado tratamento precoce, que inclui medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, tem sido frequente por parte de Bolsonaro ao longo da pandemia ( 1 3 ).No entanto, esses medicamentos não têm eficácia comprovada no tratamento da covid-19 e não são recomendados para pacientes com a doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nem por agências reguladoras ao redor do mundo.A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ao Checamos em 12 de dezembro de 2021 que a hidroxicloroquina teve autorização para a condução de estudos clínicos para a covid-19, que foram interrompidos por não comprovarem a eficácia da droga. A agência reguladora disse ainda quepara a covid-19, e que portantopara a doença.Quando a procura pela hidroxicloroquina e pela cloroquina aumentou, em março de 2020, a Anvisa dificultou a sua compra, disse ao Checamos. Assim, os medicamentos foram enquadrados como produtos controlados ( 1 3 ). Com a diminuição da demanda, a regulamentação dos remédios mudou: eles deixaram de ter controle especial e passaram a ter a receita retida na farmácia - modelo que ainda é mais restrito do que o anterior à pandemia, informou a agência reguladora. OMS explicou, em um comunicado divulgado em 31 de abril de 2021, que não recomenda o uso da droga para tratar a covid-19 com base em 30 estudos com mais de 10 mil pacientes.De maneira semelhante, a Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos (EMA) destacou que a hidroxicloroquina e a cloroquina não mostraram efeitos benéficos no tratamento da doença, além de poderem causar alguns efeitos colaterais, incluindo problemas cardíacos.Já a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) dos Estados Unidos revogou , em 15 de junho de 2020, a autorização do uso de emergência da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da covid-19, alertando para possíveis efeitos colaterais.No mesmo país, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH) fizeram uma recomendação contrária ao uso da droga em sua página dedicada à prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2, atualizada em 19 de outubro de 2021.A AFP já checou diversas alegações sobre o uso da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina contra a covid-19 ( 1 4 ).Ao contrário do que afirmou o presidente, não só havia doses disponíveis à venda, como elas começaram a ser distribuídas no mundo. De acordo com dados do Our World in Data, até 31 de dezembro de 2020, mais de 5 milhões de doses foram aplicadas apenas nos Estados Unidos Países vizinhos como Argentina, Chile e México estavam à frente do Brasil no início da vacinação, tendo administrado , respectivamente, cerca de 32 mil, 9 mil e 25 mil doses até o fim de 2020.Tampouco é verdade que as doses de vacina contra a covid-19 foram compradas só quando disponibilizadas, em 2021. O presidente regional da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, afirmou em testemunho à CPI da covid-19 em 13 de maio de 2021 que os primeiros contatos da empresa com o governo brasileiro para apresentação de sua vacina aconteceram entre maio e junho de 2020.A primeira oferta oficial ao Ministério da Saúde foi feita em 14 de agosto de 2020, declarou Murillo. Ela dava duas possibilidades: 30 ou 70 milhões de doses, ambas com a entrega de 500 mil doses ainda em 2020.De acordo com o depoimento, na segunda oferta, em 18 de agosto de 2020, e na terceira, em 26 de agosto, também foram propostos 30 e 70 milhões de doses, mas com uma nova proposta: 1,5 milhão de doses para serem entregues em 2020., disse o presidente regional da Pfizer na CPI. Este material publicado pela Agência Senado detalha, com base no depoimento de Murillo, o cronograma de ofertas de vacinas da Pfizer ao Brasil.No final da coletiva de imprensa, uma jornalista questionou Bolsonaro sobre a fonte da informação que o levou a associar a vacina contra a covid-19 com a aids. O presidente disse:Em transmissão ao vivo realizada em 21 de outubro de 2021, Bolsonaro disse:(...). Essa alegação é falsa , informaram autoridades de saúde britânicas à AFP.Uma análise feita pelo Checamos de trechos do momento em que o presidente lê o texto que associa a imunização contra o novo coronavírus à possibilidade deaids permitiu identificar a fonte usada pelo presidente: o site Before it’s news Datado de 15 de outubro de 2021, o artigo é intitulado, em tradução livre do inglês: “Uma comparação de relatórios oficiais do governo sugere que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida muito mais rapidamente do que o previsto”. Além desse texto, o Checamos encontrou outros três artigos do mesmo site que relacionam a imunização contra a covid-19 e ode aids ( 1 3 ).Mas a matéria da Exame viralizada por usuários nas redes sociais, intitulada “Algumas vacinas contra a covid-19 podem aumentar o risco de HIV”, não menciona qualquer relatório oficial do governo do Reino Unido e foi publicada em outubro de 2020, quando a vacinação massiva contra a covid-19 nem sequer havia começado Após a repercussão do assunto, a Exame acrescentou a data de publicação ao título e o alterou. O artigo, que continua disponível online , ao contrário do que afirmou o presidente, agora é intitulado “Out/2020: Algumas vacinas contra a covid-19 podem aumentar o risco de HIV?”.Em 27 de outubro, a revista publicou novo texto, dando detalhes sobre o estudo citado no artigo de outubro de 2020, alegando que oapós live de Bolsonaro.